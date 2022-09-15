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Первый с апреля гражданский самолет вылетел с Украины

CNN: первый с апреля гражданский самолет вылетел с территории Украины

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Первый с апреля 2022 года коммерческий самолет вылетел с территории Украины, передает CNN со ссылкой на сервис Flightradar.

Как уточнили журналисты, воздушное судно вылетело с территории Украины во вторник, 13 сентября. Airbus A320 стартовал из города Львов на западе Украины и приземлился в Польше. До этого самолет находился во Львове несколько месяцев. Телеканал подчеркнул, что это первый с апреля текущего года коммерческий самолет, вылетевший с территории Украины.

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«Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS вылетел вчера из Львова в Катовице», — подчеркнул директор по коммуникациям Flightradar Ян Печеник. Экипаж включил транспондер после пересечения границы с Польшей, точное время вылета неизвестно.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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