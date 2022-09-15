Сбер переведет сайты на российские сертификаты

Сбер начал перевод сайтов на российские сертификаты удостоверяющих центров

Сбербанк приступил к установке сертификатов, выпущенных Удостоверяющим Центром Минцифры, на все свои сайты, а также рабочие ресурсы и системы, сообщили в пресс-службе банка.

Данное решение позволит обеспечить независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров, а также гарантирует клиентам безопасный доступ к ресурсам Сбербанка. По словам президента компании Германа Грефа, Сбербанк первым в стране начал заменять зарубежные сертификаты на отечественные.

«В ближайшее время на них будет переведён наш главный сайт sberbank.ru. Также на российские сертификаты перейдут и остальные сайты, ресурсы и системы Сбера. Это гарантирует бесперебойный и безопасный доступ наших клиентов к сервисам банка, обеспечивая их независимость от иностранных решений», — подчеркнул он.

Отмечается, что выпуск российских сертификатов безопасности был включен российским правительством в план первоочередных действий по обеспечению развития экономики страны в условиях санкций.

Ранее Сбер зафиксировал серьезную дедолларизацию крупного бизнеса — в целом по итогам первой половины 2022 года сокращение валютных накоплений произошло в 17 раз. С января по июль текущего года объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте упал на 94 процента.

