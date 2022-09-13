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Сбер заявил о серьезной дедолларизации крупного бизнеса

Сбер зафиксировал сокращение валютных накоплений крупного бизнеса в 17 раз

Фото: Dado Ruvic / Reuters

По итогам первой половины 2022 года Сбер зафиксировал серьезную дедолларизацию крупного бизнеса — в целом сокращение валютных накоплений произошло в 17 раз. Об этом во вторник, 13 сентября, в беседе с РБК рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

По его словам, с января по июль текущего года объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте упал на 94 процента. Попов отметил, что сейчас он составляет всего четыре процента, тогда как в начале года равнялся 40 процентам.

«Мы провели большую работу по снижению объема валютных пассивов недружественных стран — такая перестройка бизнеса позволяет нам сохранять его эффективность», — заявил зампред правления Сбербанка.

Ранее президент России Владимир Путин оценил перспективы отказа от доллара и заключил, что процесс дедолларизации неизбежен. По его словам, макроэкономическая стабильность — это приоритет, несмотря на споры о подушке безопасности в условиях дедолларизации.

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Варвара Кошечкина
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