Производители грузовиков MAN и Scania задумались об уходе из России

«Известия»: производители грузовиков MAN и Scania продают дилерские центры в России

Производители грузовиков и автобусов, немецкий MAN и шведская Scania задумались об уходе из России и продают дилерские центры российским партнерам, об этом сообщают «Известия».

Также будет продано финансовое подразделение Scania, которое обеспечивало лизинг автомобилей в России. При этом завод в Санкт-Петербурге, принадлежащий концерну Traton, куда входят обе компании, пока остается в его собственности.

Сделки ожидают одобрения наблюдательных советов Traton и Volkswagen, которому подконтролен концерн, а также российских регулирующих органов. Ожидается, что они завершатся к первому кварталу 2023 года.

В Traton не ожидают прибыли от продажи активов в России и прогнозируют убытки в размере 550 миллионов евро.

Ранее стало известно, что финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно уйдет из России. Агентство Reuters сообщило, что к концу года компания намерена свернуть большую часть российского бизнеса.

