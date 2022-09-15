Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Производители грузовиков MAN и Scania задумались об уходе из России

«Известия»: производители грузовиков MAN и Scania продают дилерские центры в России

Фото: Eibner-Pressefoto/ Globallookpress.com

Производители грузовиков и автобусов, немецкий MAN и шведская Scania задумались об уходе из России и продают дилерские центры российским партнерам, об этом сообщают «Известия».

Также будет продано финансовое подразделение Scania, которое обеспечивало лизинг автомобилей в России. При этом завод в Санкт-Петербурге, принадлежащий концерну Traton, куда входят обе компании, пока остается в его собственности.

Сделки ожидают одобрения наблюдательных советов Traton и Volkswagen, которому подконтролен концерн, а также российских регулирующих органов. Ожидается, что они завершатся к первому кварталу 2023 года.

В Traton не ожидают прибыли от продажи активов в России и прогнозируют убытки в размере 550 миллионов евро.

Ранее стало известно, что финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно уйдет из России. Агентство Reuters сообщило, что к концу года компания намерена свернуть большую часть российского бизнеса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
В США сравнили Европу с убивающим самого себя пациентом
Россия обвинила США в нарушении норм международного права
Психолог привел примеры ускорения и замедления времени
В Запорожской области рассказали об успехах российской армии
Производители грузовиков MAN и Scania задумались об уходе из России
Бойцы «Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
Россия ответила на требования Польши вернуть картины Пушкинского музея
Известная актриса купила дом в Голливуде
Названы убивающие смартфон ошибки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.