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Минпросвещения отреагировало на информацию о желающих эмигрировать школьниках

Минпросвещения заявило, что большинство педагогов не знают о желании учеников эмигрировать

Фото: Taylor Flowe / Unsplash

Большинство педагогов (77 процентов) никогда не слышали о желании учеников эмигрировать из России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, передает РИА Новости.

Так в ведомстве отреагировали на появление информации о том, что почти половина школьников-патриотов захотели эмигрировать из страны. В министерстве отметили, что подобные сведения не соответствуют действительности.

«На регулярной основе проводятся исследования и опросы школьников разных возрастов, связанные с их отношением к вводимым инициативам», — объяснили появление статистики Минпросвещения.

В министерстве подчеркнули, что, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), инициативу поднятия флага и исполнения гимна России перед началом учебного дня поддержали почти 70 процентов респондентов. По последним данным, 70 процентов школьников считают себя патриотами.

Информация о том, что почти половина школьников-патриотов якобы захотели эмигрировать из России, появилась 15 сентября, результаты проведенного Российской академией образования (РАО) исследования опубликовали «Ведомости». Уточняется, что 68 процентов учеников средней и старшей школы назвали себя патриотами, при этом 48 процентов из них захотели эмигрировать из страны.

Позднее в директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре заявила, что эта статистика является недостоверной. «Эта информация не соответствует действительности и является фейком», — добавила она.

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Никита Абрамов
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