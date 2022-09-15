В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать школьниках-патриотах

В РАО заявили о недостоверности информации о желающих эмигрировать школьниках-патриотах

Информация о желающих эмигрировать школьниках-патриотах, которую ранее распространили ряд СМИ, является недостоверной. Об этом сообщила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО) Наталья Агре, слова которой приводятся на сайте института.

«Сегодня рядом СМИ была распространена информация о миграционных ожиданиях школьников со ссылкой на фейковое исследование ценностных ориентиров молодежи, которое якобы провел Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО. Эта информация не соответствует действительности и является фейком», — говорится в сообщении.

Информация о том, что почти половина школьников-патриотов якобы захотели эмигрировать из России, появилась 15 сентября, результаты проведенного исследования опубликовали «Ведомости».

Газета уточнила, что 68 процентов учеников средней и старшей школы назвали себя патриотами, при этом 48 процентов из них захотели эмигрировать из страны. Отмечается, что больше всего причисляют себя к патриотам, согласно исследованию, школьники 14-15 лет (70 процентов).