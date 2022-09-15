Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В РАО опровергли информацию о желающих эмигрировать школьниках-патриотах

В РАО заявили о недостоверности информации о желающих эмигрировать школьниках-патриотах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Информация о желающих эмигрировать школьниках-патриотах, которую ранее распространили ряд СМИ, является недостоверной. Об этом сообщила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО) Наталья Агре, слова которой приводятся на сайте института.

«Сегодня рядом СМИ была распространена информация о миграционных ожиданиях школьников со ссылкой на фейковое исследование ценностных ориентиров молодежи, которое якобы провел Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО. Эта информация не соответствует действительности и является фейком», — говорится в сообщении.

Информация о том, что почти половина школьников-патриотов якобы захотели эмигрировать из России, появилась 15 сентября, результаты проведенного исследования опубликовали «Ведомости».

Газета уточнила, что 68 процентов учеников средней и старшей школы назвали себя патриотами, при этом 48 процентов из них захотели эмигрировать из страны. Отмечается, что больше всего причисляют себя к патриотам, согласно исследованию, школьники 14-15 лет (70 процентов).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин встретился с Си Цзиньпином
Добыча и экспорт «Газпрома» рухнули
В Абхазии заявили о высокой вероятности войны с Грузией
Мазепин ответил на вопрос о смене спортивного гражданства
Показаны снижающие риск деменции здоровые привычки
Суд на Украине продлил содержание под стражей Медведчуку
Губернатор сообщил о состоянии пострадавших при взрыве БПЛА на Ставрополье
Новак назвал уровень снижения поставок российского газа в Европу в 2022 году
Россияне придумали необычный способ спрятать евро на границе с Финляндией
На льготную ипотеку в России дополнительно направят десятки миллиардов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.