Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названа пришедшая на смену нелепой стрижке из 1980-х годов прическа

Парикмахер Эдвардс назвал прическу шуллет заменой популярной в 1980-х годах стрижке маллет

Фото: face to face / Globallookpress.com

Парикмахер и владелец сети салонов красоты Edwards&Co в Австралии Джей Эдвардс назвал прическу, которая пришла на смену популярной в 1980-х годах стрижке маллет. Соотвествующий материал появился на сайте издания News.com.au.

Речь идет о прическе шуллет, которая представляет собой сочетание стрижек шэгги (мягкие слои рваных прядей и челки, создающая эффект беспорядка на голове) и маллета (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы), которая в середине 1990-х годов считалась нелепой и признаком дурного тона. «Шуллет определяется более длинными и текстурированными прядями и служит заменой драматическому малетту», — рассказал стилист и отметил, что данная стрижка подходит тем, кто желает поэкспериментировать с многослойностью.

Кроме того, по словам Эдвардса, к упомянутой прическе следует присмотреться обладателям кудрявых волос. Шуллет, которая предлагает текстурные локоны, не требует особой укладки, заключает специалист.

В августе редактор модного портала Who What Wear Элеонора Вусден назвала популярные в 1980-х прически, которые вновь вернулись в моду. Так, актуальными становятся стрижки андеркат, шегги и маллет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
США решили поставить Украине передовые ракетные системы
Врач назвал сигнал нарушений в работе организма
Внутри протопланетного диска обнаружили планету размером с Нептун
Германия пообещала Украине новые поставки реактивной артиллерии
Украинский музыкант пожаловался на отмену концертов из-за обвинений в фашизме
Россия получила ноту от Польши с требованием вернуть картины Пушкинского музея
Россиянин попытался изнасиловать школьницу в подъезде и попал на видео
Упаковавшую в чемодан тела своих детей женщину задержали в Южной Корее
В Финляндии предложили не считать недвижимость поводом для выдачи виз россиянам
На Украине завели уголовное дело после ДТП с Зеленским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.