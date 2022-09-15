Названа пришедшая на смену нелепой стрижке из 1980-х годов прическа

Парикмахер Эдвардс назвал прическу шуллет заменой популярной в 1980-х годах стрижке маллет

Парикмахер и владелец сети салонов красоты Edwards&Co в Австралии Джей Эдвардс назвал прическу, которая пришла на смену популярной в 1980-х годах стрижке маллет. Соотвествующий материал появился на сайте издания News.com.au.

Речь идет о прическе шуллет, которая представляет собой сочетание стрижек шэгги (мягкие слои рваных прядей и челки, создающая эффект беспорядка на голове) и маллета (короткие по бокам и спереди и удлиненные сзади волосы), которая в середине 1990-х годов считалась нелепой и признаком дурного тона. «Шуллет определяется более длинными и текстурированными прядями и служит заменой драматическому малетту», — рассказал стилист и отметил, что данная стрижка подходит тем, кто желает поэкспериментировать с многослойностью.

Кроме того, по словам Эдвардса, к упомянутой прическе следует присмотреться обладателям кудрявых волос. Шуллет, которая предлагает текстурные локоны, не требует особой укладки, заключает специалист.

В августе редактор модного портала Who What Wear Элеонора Вусден назвала популярные в 1980-х прически, которые вновь вернулись в моду. Так, актуальными становятся стрижки андеркат, шегги и маллет.