Психолог назвала правила сна для профилактики депрессии

Психолог Иркям Ахмерова посоветовала спать по семь-восемь часов, чтобы избежать депрессии

Чтобы избежать депрессии, нужно спать не менее семи часов в сутки и не забывать о физических нагрузках, рассказала клинический психолог, директор центра психологии СамГМУ Иркям Ахмерова. Правила сна для профилактики депрессии она назвала в беседе с RT.

Ахмерова указала, что депрессией в современном мире называют как тяжелое состояние невротического или эндогенного происхождения, так и временное уныние. «Наша психика опирается на наше физическое состояние, поэтому, чтобы избежать упаднического состояния, важно ежедневно уделять 15-20 минут физической нагрузке, спать по семь-восемь часов в проветриваемой комнате с закрытыми шторами», — подсказала Ахмерова.

Кроме того, продолжила она, важно ложиться не в тот же день, когда нужно проснуться. Психолог также посоветовала следить за водным балансом и питанием и обязательно включать в рацион фрукты и овощи.

По словам Ахмеровой, помощь психотерапевта необходима человеку, если он более двух недель находится в упадническом состоянии, у него наблюдается потеря аппетита, нарушен сон, нарушена коммуникация с окружающими.

Ранее психолог Татьяна Шантур в беседе с «Лентой.ру» назвала основные причины кошмарных снов. По ее словам, ночные кошмары часто являются следствием серьезных проблем с ментальным здоровьем, в частности, могут быть признаком подавленной агрессии или депрессии.