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Названы основные причины ночных кошмаров

Психолог Шантур назвала подавленную агрессию и депрессию частыми причинами ночных кошмаров

Фото: Jamie Street / Unsplash

Ночные кошмары часто являются следствием серьезных проблем с ментальным здоровьем, в частности, они могут быть признаком подавленной агрессии или депрессии, сообщила психолог Татьяна Шантур. В беседе с «Лентой.ру» она назвала основные причины кошмарных снов.

Регулярные кошмары негативно сказываются на здоровье: они истощают психику, из-за нервного перенапряжения человек не высыпается и наутро просыпается уставшим и апатичным, объяснила психолог.

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По ее словам, на качестве сна в первую очередь сказываются любые негативные эмоциональные переживания. «Часто на человеке сказывается токсичная атмосфера на работе, в которой он вынужден пребывать каждый день. Или ему просто не нравится то, чем он занимается. Из-за этого он находится в состоянии стресса. А сильное перенапряжение, как и невроз, могут приводить к неприятным сновидениям. Это естественный процесс. Как правило, если устранить источник негативных эмоций, уходят и кошмары», — объяснила она.

Еще одной причиной кошмаров могут быть чувство вины и плохие отношения в семье, продолжила психолог.

Семейные конфликты, ссоры, абьюз всегда становятся причиной ухудшения здорового сна. Часто разборки между партнерами сопровождаются чувством вины со стороны одного из них, что оказывает разрушительное действие на психику. Как следствие, могут начаться кошмары

Татьяна Шантурпсихолог

Шантур отметила, что еще одна частая спутница кошмарных сновидений — подавленная агрессия, и необходимо найти причину, которая ее вызывает, а затем — способ избавиться от нее. Нередко кошмарами сопровождается депрессивное расстройство, которое требует обязательного лечения.

Помимо проблем со здоровьем, кошмарные сны может вызвать телесный дискомфорт.

Когда человеку очень холодно или, наоборот, слишком жарко, это может приводить к неприятным сновидениям. В спальне должны быть комфортные условия для отдыха: перед отходом ко сну комнату надо проветрить, в ней должно быть темно и прохладно, тогда и ночной отдых будет качественным и спокойным

Татьяна Шантурпсихолог

Ранее врач-сомнолог София Черкасова рассказала об опасности пробуждения по ночам. По ее словам, одной из причин этого может быть опасный для здоровья синдром обструктивного апноэ сна, при котором у человека полностью или частично останавливается дыхание.

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Наталья Обрядина
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