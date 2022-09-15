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Союзные силы отразили атаку ВСУ на херсонском направлении

Стремоусов: союзные силы отразили атаку украинского десанта в Херсонской области

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область, однако атака была отражена союзными силами, заявил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, (...) (пытались. — прим. "Ленты.ру") проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти (в Херсонскую область. — прим. "Ленты.ру"), но атака была купирована, нацисты были уничтожены», — заявил он.

Стремоусов также опроверг заявления Киева о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проникли в Херсонскую область. По его словам, он ежедневно посещает село Киселевка на границе с Николаевской областью, которое «захватывают в интернете» каждый день. Замглавы региона подчеркнул, что в районы Сухого Ставка, Киселевки и Давыдова Брода «никто не проник».

В беседе с РИА Новости, комментируя попытку украинского десанта проникнуть в регион, Стремоусов рассказал, что Кинбурнская коса территориально находится в Николаевской области. «Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются, и подойти незамеченным нереально», — заключил он.

Ранее в администрации региона заявили, что Херсонская область надежно защищена от попыток продвижения со стороны ВСУ. Ситуация в регионе остается стабильной, а его территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.

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Варвара Кошечкина
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