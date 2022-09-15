Терапевт назвала опасные во время занятий спортом симптомы

Врач Ескова: нельзя тренироваться при слишком высоком пульсе и давлении ниже 90 на 50

При слишком высоком пульсе и давлении ниже 90 на 50 миллиметров ртутного столба тренироваться нельзя, предупредила терапевт Ирина Ескова. Симптомы, опасные во время занятий спортом, она назвала в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что нельзя продолжать тренировку, когда частота сердечных сокращений больше 100 или меньше 50 ударов в минуту, появились перебои в работе сердца, а давление держится на уровне выше 150 на 100 или ниже 90 на 50 миллиметров ртутного столба.

Если человеку во время занятий спортом тяжело сделать вдох, проблема может быть связана с сердцем, при легочных нарушениях трудности возникают с выдохом, уточнила врач. «Если же, кроме одышки, у человека набухают шейные вены, синеют губы, начинается кашель и свист в груди, следует срочно вызывать скорую помощь», — предупредила Ескова.

Приступообразная жгучая или давящая боль, которая отдает под лопатку, в плечо, левую руку или нижнюю челюсть и сопровождается чувством страха, может говорить о стенокардии — предвестнице инфаркта миокарда, продолжила врач. Тошнота, в свою очередь, может оказаться симптомом снижения или повышения артериального давления, анемии, диабета, заболеваний позвоночника или головного мозга, предостерегла терапевт.

Заложенные уши, продолжила Ескова, могут свидетельствовать о воспалении уха, гипертонии, проблемах с позвоночником, головным мозгом или сосудами.

Ескова также указала на то, что увеличение частоты сердечных сокращений, учащение дыхания, одышка и колющая боль в грудной клетке и под ребрами, а также головокружения в норме должны проходить через 5-15 минут. «Плохо, когда неприятные ощущения после завершения тренировки сохраняются надолго. В этом случае физические нагрузки стоит на время отменить и пройти медицинское обследование, чтобы исключить наличие заболеваний», — сказала врач.

Ранее акушер-гинеколог клиники «Чайка» Мария Филатова и врач-уролог, андролог Александр Лубенников в беседе с «Лентой.ру» раскрыли связь между занятиями спортом и повышением уровня либидо. По их словам, регулярная физическая активность способствует улучшению кровоснабжения, в том числе и в половых органах, что позитивно сказывается на интересе к сексу.