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Раскрыта связь между занятиями спортом и повышением интереса к сексу

Гинеколог Филатова: спорт повышает либидо из-за улучшения кровоснабжения половых органов

Фото: unsplash

Регулярная физическая активность способствует улучшению кровоснабжения, в том числе и в половых органах, что позитивно сказывается на интересе к сексу, заявили акушер-гинеколог клиники «Чайка» Мария Филатова и врач-уролог, андролог Александр Лубенников. В беседе с «Лентой.ру» они раскрыли связь между занятиями спортом и повышением уровня либидо.

Половое влечение (либидо) имеет под собой две основы: биологическую и психологическую, и регулярная физическая нагрузка влияет на каждую из них, объяснила Филатова. В частности, по ее словам, тренировки с силовыми упражнениями повышают количество митохондрий в мышцах и их активность.

Благодаря спорту в подкожной клетчатке и легких увеличивается активность липаз — ферментов, расщепляющих жиры до глицерина и жирных кислот. Следствие этого — увеличение источников энергии в крови. Человек становится более энергичным и выносливым. Кроме того, за счет улучшения жирового обмена в печени снижается уровень «плохого» холестерина в организме, за счет чего не только снижается риск атеросклероза, но и улучшается кровенаполнение половых органов. Как следствие, усиливается их чувствительность

Мария Филатоваврач акушер-гинеколог клиники «Чайка»

В свою очередь, врач-уролог, андролог Александр Лубенников сообщил, что биологические факторы формирования либидо тесно связаны с выработкой гормона тестостерона, причем как у мужчин, так и у женщин.

Нормальный уровень тестостерона в крови еще не означает нормальное либидо. Необходимо, чтобы этот гормон хорошо работал в тканях, мышцах. Для этого у человека должны быть адекватный уровень жировой ткани и нормальная масса тела. Регулярные физические нагрузки способствуют повышению массы мышечной ткани и уменьшению объема жировой. Это повышает уровень тестостерона и эффективность его работы в организме, что в свою очередь повышает либидо

Александр Лубенниковврач-уролог, андролог
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Кроме того, по словам Лубенникова, у тех, кто регулярно занимается спортом, повышается любовь к себе, к своему телу. «Человек осознанно относится к своему здоровью, он дает себе право на время только для себя. Физическая активность позволяет ему сосредоточится на своем теле, отвлечься от мыслей, проблем, получается вроде некой формы медитации. Все это повышает уверенность в себе, снижает стресс и безусловно ведет к повышению желания заниматься сексом», — объяснил он.

Уролог добавил, что необходимо иметь в виду, что длительные, ежедневные, интенсивные тренировки на выносливость (бег, ходьба, плавание) могут привести к снижению уровня тестостерона и либидо.

Ранее психологи Татьяна Кашина и Светлана Аверина назвали причины отсутствия интереса к сексу у женщин. В частности, сказаться на уровне либидо могут длительный стресс и постоянные ссоры в семье, заявили они.

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Наталья Обрядина
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