Названы причины отсутствия интереса к сексу у женщин

Психолог Кашина объяснила, что стресс и ссоры могут убить интерес к сексу у женщины

Отсутствие интереса к сексу у женщин появляется в силу ряда причин, в частности, из-за длительного стресса и постоянных ссор в семье, объяснили психологи Татьяна Кашина и Светлана Аверина. В беседе с «Лентой.ру» они назвали эти и другие психологические причины, которые способны убить у женщины желание интимной близости.

Влиять на женское либидо могут установки на тему секса, предупредила Кашина. По статистике, подавляющее большинство россиянок в возрасте 30-50 лет выросли без полового воспитания или с половым воспитанием в русле «секс — это грязь» или «приличные люди о таком не думают». Из-за них желание полового контакта сильно снижается, объяснила она.

Также, по словам врача, к нежеланию заниматься сексом могут привести постоянные ссоры и кризисы в семье.

Секс — это вопрос доверия и уверенности в партнере, но они исчезают из-за ругани, криков, взаимного недовольства партнеров друг другом, а значит, и желание близости пропадает. Есть и другой вариант развития отношений, который не менее опасен. Люди в паре начинают воспринимать друг друга как лучших друзей, брата и сестру, родителя и ребенка, а такие роли не подразумевают сексуального влечения Татьяна Кашина психолог, сексолог

Кроме того, на либидо партнеров неизбежно влияют стресс и усталость, продолжила Кашина. По ее словам, женщина и мужчина могут по-прежнему любить друг друга, но из-за напряженного графика у них просто не остается сил на секс.

В свою очередь, психолог Светлана Аверина добавила, что на сексуальное желание женщины влияют постоянные оскорбления со стороны мужчины, рукоприкладство и другие проявления абьюза с его стороны.

По словам специалистки, также на женское либидо также влияет и низкая самооценка. «Негативное отношение к своему телу часто закладывается у женщины в детстве. Из-за неправильного сексуального воспитания у нее формируются сексуальные травмы и блокировка удовольствия. Женщина может не знать свое тело, свои эрогенные места, из-за этого присутствуют внутренние блоки и запреты. Сказаться на либидо могут и внешние изменения, например, появление лишнего веса или возрастные изменения», — подытожила она.

Ранее акушер-гинеколог Эстер Вавилонская перечислила физиологические причины внезапного исчезновения сексуального желания. По ее словам, интерес к интимной близости может пропасть из-за гормонального сбоя, диабета, дисфункции яичников и ряда других причин.