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Появились данные о состоянии Зеленского после ДТП

Пресс-секретарь президента Украины заявил о легких ссадинах у Зеленского после ДТП

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в результате ДТП получил лишь легкие ссадины. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает «Страна.ua».

По его словам, авария никак не отразилась на состоянии здоровья и работоспособности главы государства. «Он с самого утра работает. Все запланированные на сегодня мероприятия происходят по графику», — сообщил Никифоров.

Отвечая на вопрос о вероятности того, что ДТП могло быть преднамеренным, пресс-секретарь заявил, что версии и другие подробности произошедшего сообщит полиция.

ДТП с Зеленским произошло ночью. Кортеж президента Украины столкнулся с легковым автомобилем. «Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой". Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено», — отмечал Никифоров.

Уточнялось, что обстоятельства аварии выясняет полиция.

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Варвара Кошечкина
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