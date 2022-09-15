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Известный продюсер рассказал о первом опыте в роли телеведущего

Пригожин рассказал, что испытывал страх на первых съемках шоу «Звезды сошлись»

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своем первом опыте в роли телеведущего. В беседе с изданием «Телепрограмма» он признался, что во время первых съемок шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ он испытал стеснение и страх.

«Мне было немного страшновато. Я даже стеснялся, ведь это первый такой опыт. Поэтому чувствовал себя не в своей тарелке», — отметил продюсер.

О том, что Иосиф Пригожин станет новым соведущим Леры Кудрявцевой в проекте «Звезды сошлись» на НТВ, стало известно 9 сентября. Продюсер сообщил, что появится в роли ведущего впервые. Он также добавил, что давно знаком с Кудрявцевой и у них сложились дружеские отношения. «Надеюсь, получится и отличный дуэт», — заключил он.

Шоу «Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. В эфире передачи гости обсуждают актуальные темы и обмениваются мнениями. Для участия в проекте приглашают звезд шоу-бизнеса и кино, а также представителей сферы искусства и других творческих профессий.

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Олег Давыдов
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