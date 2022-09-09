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У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ

Иосиф Пригожин станет соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В новом сезоне шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ соведущим Леры Кудрявцевой станет музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Первый выпуск с его участием выйдет в эфир 18 сентября, сообщил НТВ.

Продюсер впервые появится в кадре в роли ведущего. «Я просто не мог отказаться от такого интересного предложения, потому что это абсолютно новый опыт для меня. Я знаю о звездах и шоу-бизнесе все, так что мне будет чем поделиться со зрителями, но в роли телеведущего ранее я никогда не был. Страшно ли мне? Да! Лера Кудрявцева — профессиональная ведущая, а мне еще предстоит влиться в процесс и многому научиться», — поделился Пригожин.

По словам продюсера, он любит эксперименты, но сейчас затрудняется предположить, насколько хорошо справится с новой для себя ролью ведущего. Пригожин также добавил, что давно знаком с Кудрявцевой и у них сложились дружеские отношения. «Надеюсь, получится и отличный дуэт», — заключил он.

Шоу «Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. Для участия в нем приглашают звезд шоубизнеса и кино, а также представителей сферы искусства и других творческих профессий.

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Денис Савосин
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