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Российского судью заподозрили в организации подпольного стрелкового клуба

Судья из Салехарда подозревается в незаконном изготовлении оружия для стрелкового клуба

Фото: Shutterstock

Судья Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Алишер Раенгулов подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, он может быть причастен к организации подпольного стрелкового клуба, члены которого заказывали в интернете оружие, а затем его переделывали. Раенгулов подозревается в пяти эпизодах незаконного изготовления оружия и одном эпизоде его сбыта.

Сотрудники ФСБ задержали судью 26 апреля 2021 года, но из-за его статуса он был отпущен. 29 апреля того же года коллегию судей ЯНАО удовлетворило заявление Раенгулова о добровольном прекращении его судейских полномочий.

Теперь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на привлечение Раенгулова к уголовной ответственности.

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Любовь Ширижик
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