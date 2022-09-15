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В сети высмеяли похожий на жилье телепузиков дом

В Британии построили дом за миллион фунтов, похожий на жилье из сериала «Телепузики»

Кадр: Channel 4

В эпизоде британской программы о дизайне и архитектуре Grand Designs появился экодом, частично находящийся под землей. Пользователи сети высмеяли необычный объект, сравнив его с жильем героев сериала «Телепузики». Об этом сообщает Daily Mail.

Владельцами дома являются супруги Дорран и Верушка. Они потратил на строительство жилья пять лет и более миллиона фунтов (около 68,5 миллиона рублей). Изначально пара доверила работы бригаде строителей, однако позже решила обойтись собственными силами из-за сдвижения сроков сдачи и роста стоимости работ. Дорран уволился с работы, чтобы посвятить больше времени строительству дома.

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Целью было создать подземное эко-жилье, которое настолько сливается с окружающей средой, что остается почти незаметным снаружи. Дом располагается в углублении, внутрь можно попасть по ступеням. Интерьер отличается современным дизайном и просторными помещениями. Благодаря расположенному снаружи широкому окну в жилье попадает достаточное количество естественного света — похожая идея использовалась и в «Телепузиках».

В июне в Австралии высмеяли выставленную в аренду квартиру, сравнив ее с домом из игры Sims и тюремной камерой. Такие комментарии появились из-за интерьера объекта — в небольшой студии душевая кабина с туалетом внутри находится практически на кухне.

Александра Качан
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