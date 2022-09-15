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На обложке Vogue впервые в истории появился мужчина

Актер Тимоти Шаламе стал первым в истории мужчиной на обложке британского Vogue

Фото: Vogue

Американский актер Тимоти Шаламе появился на обложке нового выпуска британской версии журнала Vogue. Фотографии опубликованы на сайте издания.

26-летнюю знаменитость запечатлели в нескольких образах. Например, его сфотографировали в оголяющей тело винтажной майке в сочетании с кожаными брюками бренда Balmain, а также пиджаке с тиснением под крокодиловую кожу синего цвета. Из украшений на Шаламе — золотой чокер с жемчугом и кожаный браслет марки Chrome Hearts.

Известно, что американский актер стал первым мужчиной, попавшим на обложку Vogue за всю 106-летнюю историю существования журнала. Телезвезда также дал модным редакторам интервью, в котором рассказал о предстоящих проектах и планах на актерскую карьеру.

В материале отмечается, что автором снимков выступил именитый фотограф Стивен Мейзел. Он неоднократно снимал различных звезд для Vogue.

Ранее американский актер Тимоти Шаламе появился на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в ярком образе и стал мемом в сети. Фанаты сравнили артиста с персонажем Мистером Тумнусом — получеловеком-полукозлом из фильма «Хроники Нарнии».

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Майя Пономаренко
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