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Пострадавший в Запорожье корреспондент раскрыл подробности взрыва

Пострадавший корреспондент «ТВ Центра» Васильев раскрыл подробности взрыва в Запорожье

Кадр: ТВЦ

Корреспондент «ТВ Центра» Никита Васильев раскрыл подробности взрыва, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала, находившаяся в Запорожье. Его слова приводятся на сайте канала.

«Ехали на наши позиции. Прогремел взрыв. Водитель резко ушел в сторону. Машина перевернулась. Помню, как меня вытащили, помню, как горела машина», — рассказал журналист. Позже, по его словам, он услышал выстрелы в воздух. «Видимо, был беспилотник. Все живы», — уточнил он.

О том, что съемочная группа телеканала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожье, стало известно ранее 15 сентября. Корреспондент Никита Васильев и водитель машины «ТВ Центра» пострадали во время выезда на съемки.

Ранее в сентябре под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Васильевка в Запорожской области попала съемочная команда телеканала RT. Украинские военные открыли огонь из гранатометов и подствольников, когда журналисты снимали работу казачьего штурмового батальона «Таврида», и использовали разведывательный дрон. В результате обстрела никто не пострадал.

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Асель Минбаева
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