Эксперт по домоводству перечислила занимающие по 10 минут методы уборки

Эксперт по домоводству Лиза Слак посоветовала пылесосить ковры с обеих сторон

В ежедневную быструю уборку можно включить протирание столешниц или разбор вещей после стирки, подсказала эксперт по домоводству Лиза Слак. В беседе с изданием The Sun она перечислила методы уборки, занимающие не более 10 минут.

Так, рассказала Слак, ковры нужно пылесосить с обеих сторон, чтобы они не накапливали пыль и неприятные запахи и не становились источниками загрязнений. Также, добавила она, не более 10 минут займет быстрое протирание окон. «Смешайте воду с уксусом, получится самодельная жидкость для мытья окон. Обрызгайте стекло и протрите его губкой или тряпочкой из микрофибры движением в форме зигзага», — посоветовала она.

Кроме того, много времени не займут своевременная загрузка и разгрузка посудомоечной и стиральной машин, а также разбор постиранных вещей и возвращение их на место, рассказала эксперт.

Также, продолжила Слак, не стоит забывать о чистоте столешниц на кухне. «После того как посуда будет загружена в посудомоечную машину, возьмите спрей для кухонной столешницы и губку из микрофибры, чтобы протереть поверхности», — объяснила она.

В конце концов, указала эксперт, нужно приучить себя собирать лежащие не на своих местах вещи. «Каждый день выделяйте 10 минут, чтобы взять корзину для белья и пройтись по дому, подбирая в нее все вещи, которые лежат не там, где следует. Верните предметы в нужную комнату в доме. Это избавит вас от беспокойства на следующий день, когда вы не сможете их найти!» — заключила она.

Ранее поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность в качестве фанатки уборки и домоводства миссис Хинч, подсказали способ очистить бытовой прибор с помощью всего одного средства из ванной комнаты. Они предложили избавлять стиральную машину от неприятного запаха ополаскивателем для рта.