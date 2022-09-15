Торговля на миллиарды долларов оказалась под угрозой из-за работников в США

Bloomberg: забастовка в США может затормозить торговый маршрут на 47 млрд долларов

В США с 16 сентября могут начаться протесты работников железных дорог, что затормозит доставку потребительских товаров из Китая по одному из самых прибыльных торговых маршрутов в мире, пишет Bloomberg. Сейчас профсоюзы ведут переговоры с американскими железнодорожными компаниями, чтобы предотвратить угрозу забастовки.

В июле Соединенные Штаты импортировали из КНР потребительских товаров на 47 миллиардов долларов -— таким образом тихоокеанский маршрут оказывается одним из ключевых в мировой экономике. Товары разгружают в портах на западном побережье и везут вглубь страны, поэтому проблемы в работе железных дорог могут привести к сбоям на морских путях и росту стоимости фрахта, поскольку суда задерживаются, а спрос на грузоперевозки растет.

Задержки с поставками контейнеров в США наблюдаются уже несколько недель из-за нехватки рабочей силы. Грузы застревают на железнодорожных станциях на более чем двое суток, хотя обычно время ожидания составляет не больше одного дня.

В июле Bloomberg обращало внимание на то, что отраслям, связанным с доставкой, угрожает всплеск забастовок и протестов рабочих, причем ситуация касается всего мира.

Издание отмечало, что более выгодных условий люди требуют на фоне ускорения инфляции, а рычаги влияния у работников сектора сохраняются на фоне непростой ситуации в мировой логистике. Любые сбои, вызванные трудовыми спорами, могут усугубить дефицит и рост цен, которые грозят спровоцировать рецессию, предсказывают эксперты.