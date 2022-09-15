Россиянин на BMW на большой скорости вылетел с моста и попал на видео

В Уфе водитель BMW вылетел с моста на большой скорости и погиб

В Уфе россиянин на BMW на большой скорости вылетел с моста и погиб. Авария попала на видео, его публикует уфимская Госавтоинспекция на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобиль быстро едет и не вписывается в поворот перед мостом, из-за чего выезжает на встречную полосу, где сталкивается с Hyundai и Toyota. После столкновения BMW разворачивает, и автомобиль вылетает с моста.

В ГИБДД также показали кадры поврежденных автомобилей. Иномарка, которая упала с моста на оживленную дорогу, наполовину смята.

По данным инспекции, в результате ДТП погиб водитель BMW и россиянин, который был за рулем Hyundai. Еще один человек пострадал, его госпитализировали. После аварии сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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