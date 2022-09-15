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Россиянам рассказали о положенных при сокращении выплатах

Эксперт: при сокращении россияне должны получить зарплату, компенсацию за отпуск, пособие

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

При сокращении россияне должны получить зарплату за фактически отработанное время, компенсацию за дни неиспользованного отпуска и выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка, перечислила положенные выплаты глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с RT.

Пособие считается компенсацией за один месяц поиска новой работы. Если человек не нашел работу через два месяца после увольнения, то он может потребовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок и за второй месяц, отметила она.

«В исключительных случаях по решению службы занятости населения работодатель обязан выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения (или его часть) при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что около 32 процентов трудоспособных жителей России планирует сменить работу в ближайшие месяцы, из них оптимистично настроены на поиск нового места только 46 процентов респондентов.

Платон Щукин
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