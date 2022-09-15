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Хакер взломал аккаунт итальянского министерства и переименовал его в Vitalik

Хакер переименовал Twitter-аккаунт министерства экологического перехода Италии в Vitalik

Фото: Seun Sanni / Reuters

Неизвестный хакер взломал официальный аккаунт министерства экологического перехода Италии в Twitter и переименовал страницу в Vitalik. Об этом сообщает РИА Новости.

Неизвестный получил доступ к странице итальянского министерства и изменил имя профиля утром в четверг, 15 сентября. Он также опубликовал в аккаунте несколько твитов, в которых говорилось о криптовалюте.

На фотографии профиля вместо эмблемы министерства — разноцветной пятиконечной фигуры в форме звезды — хакер разместил снимок светловолосого человека. Предположительно, на фотографии изображен создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин, более известный в сети как Виталик.

В пресс-службе министерства в ответ на запрос агентства сообщили, что ничего не знают о взломе.

Ранее российская хакерская группировка Killnet объявила войну японскому правительству и обвинила его в ведении антироссийской кампании. Одним из первых атаке Killnet подвергся сайт токийского метро. В Telegram-канале группировки отмечалось, что при попытке зайти в любой раздел сайта перед пользователями возникает уведомление об ошибке.

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Асель Минбаева
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