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Известный рэпер решил избавиться от квартиры в России

Рэпер Влади выставил на продажу квартиру в Ростове за 18 миллионов рублей

Фото: Сайт ВЛАДИ

Российский рэпер Влади, известный как участник хип-хоп группы «Каста», решил избавиться от квартиры в Ростове-на-Дону. Музыкант выставил недвижимость на продажу за 18 миллионов рублей, сообщает портал 161.ru.

Жилье, в котором «Каста» сочинила четыре последних альбома, находится в центре города. По словам Влади, квартира является лучшей в Ростове. Ее площадь составляет 96 квадратных метров, окна выходят на здание Городской думы, а двор — на Большую Садовую улицу.

Квартира находится на восьмом этаже жилого здания в переулке Семашко. Внутри есть три комнаты, просторная гардеробная и большая кухня, смежная со столовой. Новые собственники смогут пользоваться холодильником, стиральной и посудомоечной машинами, кондиционером, а также водонагревателем. Интерьером объекта занимался профессор Вячеслав Козлов из Академии архитектуры и искусств ЮФУ.

В апреле квартиру в России продала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она получила за недвижимость в центре Москвы 10,3 миллиона долларов. Вместе с квартирой новый владелец получил расположенные в доме два машино-места, которые также принадлежали Собчак.

Александра Качан
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