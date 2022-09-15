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В российском регионе ввели режим ЧС из-за наводнений

МЧС: в Приморье ввели режим ЧС федерального характера из-за наводнений

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера из-за наводнений. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Решение принято Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — говорится в заявлении.

Непогода в российском регионе бушует с середины июля. Причиной наводнения стали сход мощного грязевого потока и два тайфуна. Все это привело к самому сильному за всю историю наблюдений нарушению работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства, уточнили в МЧС.

По предварительной оценке, ущерб от непогоды в российском регионе превышает три миллиарда рублей.

В августе на всей территории Чувашии ввели режим ЧС из-за засухи: по данным метеонаблюдений, в августе на территории республики выпало всего 3 миллиметра осадков, что составило лишь 5 процентов от месячной нормы.

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Евгения Куликова
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