Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Вупи Голдберг раскрыла причину отсутствия бровей

Актриса Вупи Голдберг рассказала, что в детстве мать удалила ей брови из-за шишек

Кадр: The View / Youtube

Американская актриса, писательница, продюсер и телеведущая Кэрин Элейн Джонсон, известная как Вупи Голдберг, раскрыла причину отсутствия бровей на своем лице. Об этом она рассказала в эфире шоу The View.

Ведущие телепрограммы обсудили звезд, которые появлялись на публике без бровей. Среди них оказались поп-исполнительница Леди Гага и модель Кендалл Дженнер. «Я должна сделать это с невозмутимым лицом. Как вы относитесь к этому взгляду без бровей?» — спросила актриса зрителей и коллег, указав на то, что она без бровей в течение многих лет.

По словам Голдберг, в детстве мать удалила ей брови, поскольку у нее начали образовываться шишки. «И поэтому я продолжаю ходить без них, потому что я не знаю своего лица с бровями», — рассказала знаменитость и отметила, что на съемках их иногда ей рисуют или приклеивают искусственные.

В феврале американский рэпер Эминем, выступил на Super Bowl 2022 и озадачил поклонников. Фанаты обратили внимание на брови и бороду хип-хоп-исполнителя, которые, по их мнению, выглядели чересчур темными по сравнению с волосами исполнителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о взятии под контроль Майорска
Тело пропавшего год назад российского пенсионера нашли на свалке
Российский уголовник влез в окно и надругался над хозяйкой дома
В Европе заявили о нежелании поддерживать Украину
Полиция поймала убившего двоих соседей россиянина
Названо условие снижения цен на авто в России
Жительница Британии рассказала об отношении населения к Карлу III
Приграничные с Украиной регионы попросили у властей миллиарды рублей
В Подмосковье в результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека
Эксперт по домоводству перечислила занимающие по 10 минут методы уборки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.