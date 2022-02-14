Брови Эминема на концерте озадачили фанатов

Американский рэпер Маршалл Мэтерс III, более известный как Эминем, выступил на Super Bowl 2022 и озадачил поклонников. Соответствующие посты появились в Twitter.

49-летний певец появился на концерте в честь финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги США, во время которого он исполнил песню Lose Yourself, впервые выпущенную в 2002 году. Папарацци запечатлели знаменитость в черных олимпийке и брюках, серой футболке и кепке того же цвета. Его образ дополнили два золотых браслета, кольцо и цепочка.

Who drew on Eminem’s beard and eyebrows? And how y’all gonna let him go out looking like that — ashlyn jane (@AshlynJane__) February 14, 2022

Пользователи сети обратили внимание на брови и бороду хип-хоп-исполнителя, которые, по их мнению, выглядели чересчур темными по сравнению с волосами Эминема. «Кто разрешил Эминему выйти на сцену в таком виде?», «Кто нарисовал его брови и бороду?», «Интересно, визажист подчеркнул брови Эминема фломастером?», «Он выглядит смешно», «Брови похожи на крылья», «Запишите меня к бровисту Эминема», — шутили фанаты в многочисленных постах.

Супербоул (Super Bowl) — финальная игра в американском футболе на звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Состоявшаяся 7 февраля игра стала 50-й по счету в истории соревнований.

Ранее шуточное видео Ольги Бузовой также обругали в соцсетях. 36-летняя поп-исполнительница снялась в желтом кроп-топе и шортах цвета хаки с наращенными волосами, которые заплетены в высокую косу. «Брови смешные какие», — написал один из поклонников.