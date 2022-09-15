Трехкратный рост импорта СПГ из России в Японию объяснили

Аналитик Демидов: рост импорта СПГ из России в Японию в 3 раза связан с накоплением запаса

Трехкратное увеличение Японией ввоза российского сжиженного природного газа (СПГ) связано с наращиванием запасов, считает международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он также объяснил, чем страну могли привлечь именно российские ресурсы.

Ранее стало известно, что в августе 2022 года Япония увеличила импорт СПГ из России на 211,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«В процессе реформирования управления и владения "Сахалином-2", основными акционерами которого выступали Shell, Mitsubishi и Mitsui, британская компания вышла из проекта, в то время как японские компании остались. Компании из Японии могли остаться, так как поставки с данного проекта составляют 10 процентов всей потребности Японии в газе, кроме того, судя по динамике цен и углублении кризиса между РФ и [Европейским Союзом] ЕС, логично предположить, что в зимний сезон цены на газ могут значительно вырасти», — рассказал Демидов.

В связи с этим мы можем видеть увеличение покупок для наращивания запаса газа, отметил он. Также аналитик допустил, что российская сторона привлекла Японию ценами, ведь представители компании JERA, которая генерирует 30 процентов всей электроэнергии Японии и является крупнейшим покупателем российского СПГ, подтвердили, что стоимость и условия остались прежними.

Ранее Япония сообщила о готовности покупать СПГ не только у России. С таким заявлением выступил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

