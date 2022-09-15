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Немецкую компанию заподозрили в перевозке российского угля

Welt am Sonntag: немецкую компанию Oldendorff Carriers заподозрили в перевозке угля из РФ

Фото: Fu Xinchun / Globallookpress.com

Против немецкой судоходной компании Oldendorff Carriers могут возбудить дело в Германии по подозрению в перевозке российского угля в обход санкций ЕС, пишет издание Welt am Sonntag.

Речь идет о грузовом судне Pia Oldendorff длиной 255 метров, которое ходит под флагом Либерии, но принадлежит Oldendorff Carriers. Прокуратура начала расследование, чтобы определить, нарушала ли компания угольное эмбарго. Если такой факт подтвердится, то виновным грозит тюремное заключение на срок от трех месяцев до пяти лет.

По данным издания, судно Pia Oldendorff пришвартовалось в российском порту Усть-Луга 11 августа через день после вступления в силу угольного эмбарго. Оно приняло на борт 105 тысяч тонн угля и оправилось в турецкий средиземноморский порт Искендерун. Судоходная компания подтверждает факт рейса, но не признает нарушения эмбарго.

10 августа вступило в силу эмбарго ЕС на российский уголь. Санкции запрещают не только поставки, но и страхование судов, которые вывозят уголь. На этом фоне власти и бизнес увидели риск банкротства российских угольных компаний, так как после введения санкций их издержки значительно выросли.

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Платон Щукин
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