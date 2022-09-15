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Стало известно о гораздо большем количестве жертв блокады Ленинграда

Прокурор Мельник: число жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось раньше

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник заявил, что жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось раньше согласно опубликованным данным. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, это стало известно из собранных всеми компетентными органами сведений.

«Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путем беглых подсчетов давала официальная статистика до сих пор», — подчеркнул прокурор.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) собрал доказательства того, что блокада Ленинграда и иные действия немецко-фашистских захватчиков являются геноцидом населения в ходе Великой отечественной войны.

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Марина Совина
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