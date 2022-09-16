Россия ввела санкции против 41 австралийца

МИД России внес 41 гражданина Австралии в черный список

МИД России внес 41 гражданина Австралии в черный список в рамках ответной меры на аналогичные действия местных властей в отношении Москвы. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Как заявили представители МИД, в список попали австралийцы «из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня».

1 июля стало известно, что Канберра ввела санкции против трех министров российского правительства: министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Кроме того, в санкционные списки включили уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову и еще 12 россиян, среди них — российские предприниматели.