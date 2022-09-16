Мужчина нашел 50 алмазов за год

Житель США за четыре года нашел 80 алмазов, в том числе 50 в 2022 году

Житель Арканзаса, США, за четыре года нашел 80 алмазов, причем 50 из них ему удалось отыскать в течение 2022 года. Об этом сообщает New York Post.

В начале сентября Скотт Крейкс отправился на поиски алмазов в Государственный парк «Алмазный кратер». По правилам парка, искатели могут набрать не более 22 килограммов гравия из кратера, чтобы затем проверить его на наличие минералов в более удобных условиях. Когда Крейкс перебирал гравий, он обнаружил маленький алмаз и вскоре принес его в «Алмазный кратер» для оценки и регистрации.

Сотрудники заявили, что это 35-тысячный минерал, найденный в парке с момента его открытия в 1972 году. Они определили находку мужчины как белый алмаз размером меньше карата. Крейкс назвал его в честь внука.

За найденный минерал американец получил бесплатное пребывание на две ночи в одном из парков Арканзаса и специальную рамку для его алмаза и регистрационной карты.

Ранее сообщалось, что жительница деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш пошла в лес за дровами и нашла алмаз, стоимость которого оценивается в 25 тысяч долларов. На выручку от камня она хочет отремонтировать дом и организовать свадьбы для дочерей.