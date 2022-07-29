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Женщина пошла в лес за дровами и нашла алмаз за 1,5 миллиона рублей

New York Post: жительница Индии нашла в лесу алмаз стоимостью около 25 тысяч долларов

Фото: unsplash

Жительница деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш пошла в лес за дровами и нашла алмаз, стоимость которого оценивается в 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает New York Post.

Дженда Баи собирала и продавала дрова, чтобы заработать на ремонт. Заметив в лесу сияющий прозрачный камень, она взяла его и побежала домой, чтобы рассказать о находке мужу. Пара не смогла самостоятельно идентифицировать самоцвет, поэтому обратилась к местному ювелиру Анупаму Сингху.

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Тот подтвердил, что женщина нашла алмаз весом четыре карата. Семья, которая живет в ветхом доме, планирует выставить находку на аукцион и надеется, что продажа драгоценного камня поможет им решить финансовые проблемы. У женщины четыре сына и две дочери, которые собираются выходить замуж. На выручку от камня Баи хочет отремонтировать дом и организовать свадьбы для дочерей.

Ранее сообщалось, что шахтеры во время работ в Анголе нашли самый крупный розовый алмаз за последние 300 лет. При обработке, как отмечается, он может потерять до 50 процентов от исходного размера.

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Алиса Дмитриева
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