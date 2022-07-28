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Найден самый крупный розовый алмаз за последние 300 лет

Daily Mail: крупнейший за 300 лет розовый алмаз найден в Анголе

Фото: Lucapa Diamond Company

Шахтеры во время работ в шахте Луло в Анголе нашли самый крупный розовый алмаз за последние 300 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Вес алмаза составляет 170 карат. Точная величина драгоценного камня, которому дали имя «Роза Луло», станет известна лишь после огранки. При обработке он может потерять до 50 процентов от исходного размера.

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Ожидается, что «Роза Луло» будет продана на международном рынке. На аукционах стоимость подобных камней в прошлом достигала 100 миллионов долларов (около 6 миллиардов рублей).

«Этот рекордный и красивый розовый алмаз подтвердил, что Ангола — важный игрок на мировом рынке добычи алмазов. Он демонстрирует потенциал и служит наградой за доверие и инвестиции в нашу растущую индустрию добычи алмазов», — заявил министр минеральных ресурсов страны Диамантину Азеведо.

Алмаз «Роза Луло» — 27-й драгоценный камень весом более 100 карат, который нашли на богатом алмазами северо-востоке Анголы, и 5-й по величине из когда-либо найденных на этом месте.

Самый крупный когда-либо найденный алмаз весил 404 карата и позже получил название «Камень 4 февраля».

Ранее сообщалось, что многодетный шахтер из Танзании нашел редчайший драгоценный камень и стал мультимиллионером. 52-летний отец 30 детей продал правительству два самых крупных танзанита, которые когда-либо находили в мире.

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Алиса Дмитриева
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