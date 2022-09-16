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Вучич высказался об участи Европы без российского газа

Президент Сербии Вучич: Европа замерзнет в случае отключения ЕС от российского газа
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Если российская сторона примет решение отключить европейцам газ на фоне введения потолка цен на энергоресурсы, в результате таких контрмер замерзнет вся Европа. О возможной участи стран Евросоюза высказался президент Сербии Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу TV Pink.

«Если ЕС 30 сентября примет решение ограничить цену газа из России, а я надеюсь, что многие страны выступят против, то русские могут принять решение об отключении газа в Европе. После этого цена газа больше не имеет значения, у вас его просто нет, вы все замерзнете. Тогда цена электричества вырастет с 400 евро на 40 тысяч, это даже Германия не сможет оплатить», — заявил сербский лидер.

Ранее стало известно, что представители американской промышленности отказались помочь Европе увеличением поставок нефти и газа предстоящей зимой. По данным FT, руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и природного газа, которые могут быть использованы для смягчения энергетического кризиса в Европе, не смогут предотвратить зимний дефицит.

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Дмитрий Сотак
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