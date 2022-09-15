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США отказались помогать Европе пережить предстоящую зиму

Financial Times: США не помогут Европе предстоящей зимой ни нефтью, ни газом
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Shutterstock

Представители американской промышленности отказались помочь Европе увеличением поставок нефти и газа
предстоящей зимой. Об этом говорится в статье Financial Times.

По данным издания, руководители сланцевых компаний США, располагающие огромными запасами нефти и природного газа, которые могут быть использованы для смягчения энергетического кризиса в Европе, не смогут увеличить поставки достаточно быстро, чтобы предотвратить зимний дефицит.

«Не похоже, что США могут добывать еще больше. Наша добыча такая, какая она есть», — сказал Уил Ванлох, глава группы прямых инвестиций Quantum Energy Partners, одного из крупнейших инвесторов сланцевого месторождения.

В статье подчеркивается, что данные заявления появляются на фоне опасений, что падение российского экспорта приведет к взлету цен на нефть. Таким образом, ситуация осложнится, когда эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки российской нефти полностью вступит в силу. «Помощи Европе не будет — ни со стороны нефти, ни со стороны газа», — добавил Ванлох.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение энергопроблем в Европе и предложил ввести в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток-2».

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Татьяна Антоненко
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