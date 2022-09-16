Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за открытого багажного отсека

UrduPoint: самолет Ata Airlines экстренно сел из-за открытого люка багажного отсека

Пассажирский самолет иранской авиакомпании ATA Airlines экстренно вернулся в международный аэропорт города Ан-Наджаф в Ираке из-за открытого багажного отсека. Об этом сообщает UrduPoint.

По данным издания, лайнер совершил взлет в спешке из-за плотного графика вылетов, из-за чего наземный персонал забыл закрыть люк багажного отсека. В результате капитан воздушного судна запросил посадку через 20 минут после вылета, поскольку ему было трудно управлять самолетом.

Уточняется, что на борту лайнера находилось больше 150 человек. Отмечается, что из-за подобной халатности могла произойти катастрофа, которая привела бы к разрушению лайнера на две части.

Ранее в самолете авиакомпании Azur Air, летевшем по маршруту Екатеринбург — Анталья, произошло задымление во время посадки. Как следует из доклада капитана воздушного судна, во время снижения произошло задымление пассажирской кабины, из-за чего сработали датчики дыма в туалетных комнатах. Борт совершил благополучную посадку в турецком аэропорту.