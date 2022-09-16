Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за открытого багажного отсека

UrduPoint: самолет Ata Airlines экстренно сел из-за открытого люка багажного отсека

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Пассажирский самолет иранской авиакомпании ATA Airlines экстренно вернулся в международный аэропорт города Ан-Наджаф в Ираке из-за открытого багажного отсека. Об этом сообщает UrduPoint.

По данным издания, лайнер совершил взлет в спешке из-за плотного графика вылетов, из-за чего наземный персонал забыл закрыть люк багажного отсека. В результате капитан воздушного судна запросил посадку через 20 минут после вылета, поскольку ему было трудно управлять самолетом.

Уточняется, что на борту лайнера находилось больше 150 человек. Отмечается, что из-за подобной халатности могла произойти катастрофа, которая привела бы к разрушению лайнера на две части.

Ранее в самолете авиакомпании Azur Air, летевшем по маршруту ЕкатеринбургАнталья, произошло задымление во время посадки. Как следует из доклада капитана воздушного судна, во время снижения произошло задымление пассажирской кабины, из-за чего сработали датчики дыма в туалетных комнатах. Борт совершил благополучную посадку в турецком аэропорту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
В результате обстрела ВСУ города Валуйки в Белгородской области погиб человек
Россиян предупредили о возможных проблемах с сердцем из-за капель для носа
Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за открытого багажного отсека
Полная модель возмутилась расположением груди в новом платье
Добыча на гигантском месторождении в США оказалась под угрозой из-за индейцев
Московский священник дал совет неуверенным в себе людям
Путин анонсировал отправку в Иран российской бизнес-миссии
Правительство Венгрии обязало женщин слушать сердцебиение плода перед абортом
Россия назвала циничным проект по выращиванию съедобных насекомых для африканцев
В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.