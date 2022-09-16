В Крыму усилили работы по привлечению добровольцев к участию в спецоперации

Глава Крыма Аксенов сообщил об усилении работы по привлечению добровольцев к СВО

В Крыму усилили работы по привлечению добровольцев к участию в специальной военной операции России на Украине (СВО). Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Республика Крым усиливает работу по привлечению добровольцев для участия в специальной военной операции. Крупные банковские структуры подключились к формированию материальной базы для наших бойцов», — сказал глава региона.

Он уточнил, что все подразделения буду усилены необходимым и современным оборудованием за счет внебюджетных источников. Также Аксенов поблагодарил добровольцев за мужественное решение.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские регионы к «самомобилизации». По его словам, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

Позднее Сергей Аксенов поддержал призыв Кадырова и заявил, что республика уже выставила более 1200 добровольцев для работы в зоне СВО.