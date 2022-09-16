Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач перечислил указывающие на алкоголизм признаки

Врач Калюжная: утрата рефлекса тошноты и толерантность к спиртному указывают на алкоголизм

Фото: Yutacar / Unsplash

Понять, что человек становится алкоголиком, можно по нескольким простым признакам, заявила психиатр-нарколог, главный врач стационара «Гармония» Марина Калюжная. Она перечислила их в разговоре с «Лентой.ру».

Во-первых, по словам врача, человек, страдающий алкоголизмом, начинает думать об алкоголе. В частности, ему кажется, что бокал или бутылка спиртного гарантированно сделают праздник интересным и веселым. «При этом человек, как лев, борется за свое право на алкоголизм. Любой разговор, связанный с его зависимостью, вызывает в нем злобу. Мне попадались подобные пациенты, у которых фраза "Я не алкоголик!" была как мантра», — подчеркнула Калюжная.

Впоследствии человек перестает осознавать свою норму и регулировать количество выпивки, обратила внимание она. «Тут бокал — там рюмка. И провалы в памяти начинаются после выпивки. Ограничивать себя — нет, не слышали. Тогда, кстати, в алкоголиках проявляется хитрость и лживость. Человек может клясться, что выпьет рюмочку, а потом его находят мертвецки пьяным», — пояснила специалист.

О конечной стадии привыкания, по ее словам, свидетельствуют утрата рефлекса тошноты и толерантность к спиртному. «Условно это проявляется так: человек выпил бутылку водки, и его не тошнит, а, наоборот, он еще бежит за второй и третьей. Так начинается новая жизнь, а точнее существование, где кроме бутылки интересов быть не может», — подытожила психиатр-нарколог.

Ранее стало известно, что в России резко выросли продажи алкоголя. За первые восемь месяцев текущего года продажи спиртного без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи достигли 140 миллионов декалитров, что на 8,4 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об уменьшении способов оплаты за рубежом
Стало известно об отказе китайской делегации в прощании с королевой Британии
Тренер Ласицкене рассказал о целях спортсменки в условиях санкций
Врач перечислил указывающие на алкоголизм признаки
В жилом доме Магнитогорска произошел взрыв
Туристки отправились в США и испытали «культурный шок» из-за нравов американцев
Врач развеяла распространенный миф о психотерапии
В Киргизии начали эвакуировать жителей из граничащих с Таджикистаном районов
Экс-сотрудник полиции Мелитополя раскрыл планы Киева по проведению терактов
В Британии осудили отказ Лондона пригласить Путина на похороны Елизаветы II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.