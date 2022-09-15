Продажи алкоголя в России резко выросли

Продажи слабоалкогольных напитков в России с начала года выросли на 66,6 процента

За первые восемь месяцев текущего года продажи алкоголя в России в натуральном выражении существенно увеличились. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи они достигли 140 миллионов декалитров, что на 8,4 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования сообщает «Интерфакс».

Наиболее резкий рост — плюс 66,6 процента — показали сегмент слабоалкогольных напитков, в которых доля этилового спирта не превышает 9 процентов, и ликерные вина — почти в 2,3 раза.

Продажи спиртных напитков крепостью более девяти градусов выросли на 8,4 процента, до 72,35 миллионов декалитров. Из них потребление водки поднялось на 7,1 процента, до 49,4 декалитра, коньяка — на 3,9 процента, до 7,76 миллиона, шампанских и игристых вин — на 8 процентов, до 11,1 миллиона декалитров.

В середине августа Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, включает в себя крупнейших ретейлеров в стране) предложила разрешить параллельный импорт алкогольной продукции брендов, которые после введения российских войск на территорию Украины отказались от поставок в Россию.

На этой неделе стало известно, что Минфин выступил против такого шага, отметив, что без взаимодействия с производителем контролировать качество виски, рома, коньяка и игристых вин из-за рубежа будет сложно, а это несет риски здоровью граждан.