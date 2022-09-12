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Минфин ответил на идею начать параллельный импорт алкоголя

Минфин России выступил против идеи начать параллельный импорт алкоголя

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Министерство финансов выступило против идеи начать параллельный импорт алкоголя в Россию. Соответствующий ответ ведомство дало на предложение Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, включает в себя крупнейших ретейлеров в стране), пишет «Интерфакс».

Ведомство направило свою позицию в правительство. По словам знакомого с ней собеседника агентства, обоснование заключается в том, что такие схемы поставок могут серьезно увеличить риски ввоза в страну контрафактной продукции. При поставках без разрешения правообладателя отличить оригинальный алкоголь будет сложно, а учитывая возможный вред здоровью граждан, Минфин идею не поддерживает.

О просьбе АКОРТ стало известно в середине августа. Как говорилось в письме организации, ушедшие с российского рынка или приостановившие работу в России компании обеспечивали 66 процентов импорта виски, 63 процента поставок рома, 82 процента коньяка и 100 процентов игристых вин региона Шампань.

Ассоциация хотела ввести параллельный импорт шампанского Moet и Veuve Clicqout, а также продукции Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bell's, William Lawson's, Dewar's, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan и других брендов.

США в рамках санкций против Москвы полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС — поставки алкоголя дороже 300 евро за единицу товара. По оценкам АКОРТ, полностью заместить эти позиции российским производителям в новогодний сезон проблематично.

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Платон Щукин
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