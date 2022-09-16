Туристки отправились в США и испытали «культурный шок» из-за нравов американцев

Daily Mail: отдыхавшие в США австралийские туристки пожаловались на «наглых» американцев

Две австралийские туристки, отправившиеся в США на фестиваль Burning Man в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, сообщили, что испытали «культурный шок» из-за нравов американцев. Своей историей они поделились в TikTok, на нее обратило внимание Daily Mail.

На видео, опубликованном на популярной платформе, девушки заявили, что американские мужчины показались им «чрезвычайно наглыми и самоуверенными». Отдыхавшие в США австралийки отметили, что практически каждый встречавшийся им на пути американец, просил их номера телефонов. «Дома никто и никогда бы не подошел ко мне на улице», — рассказывает одна из них.

Вторая часть ролика девушек была посвящена плохому кофе. К примеру, по их словам, если клиент кафе попросит официанта приготовить латте, то ему обязательно в этом откажут. «Если вы не в Starbucks и просите кофе, то вам просто сварят его в кофейнике, — пожаловались туристки. — Я попросила лонг блэк со льдом, обслуживающая меня женщина засмеялась и сказала, что у них пьют только обычный кофе».

Ранее американская путешественница ужаснулась одной особенности жителей Австралии. Так, во время похода в гипермаркет туристка из Лос-Анджелеса заметила, что многие австралийцы ходят за покупками босиком. По словам автора ролика, так могут делать люди на Гавайях, но точно не жители мегаполиса.

