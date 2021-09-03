Туристка ужаснулась одной особенности жителей Австралии и сняла ее на видео

Туристка из Лос-Анджелеса сняла на видео, как жители Сиднея ходят по магазину босиком

Путешественница ужаснулась одной особенности жителей Австралии в продуктовом магазине и решила снять ее на видео. Ролик девушка выложила в своем аккаунте в TikTok.

Американская туристка из Лос-Анджелеса заметила в одном из гипермаркетов Сиднея австралийцев, поведение которых ей показалось странным. Так, на записи видно, как многие местные жители ходят за покупками босиком. По словам автора ролика, люди на Гавайях могут так делать, однако в мегаполисе — «определенно нет».

«Я не презираю этих людей, у меня просто культурный шок. Обувь у австралийцев — вещь опциональная. Ступни у некоторых людей абсолютно черные», — рассказала американка.

В комментариях под публикацией пользователи поделились своим мнением. «Когда живешь в месте рядом с пляжем, ты привыкаешь ходить без обуви!», «Ты не захочешь никогда носить обувь, если раньше ходил без нее», «По-моему, это классно — ходить в магазин босиком», «Если магазин рядом с пляжем, то почему бы и нет?», «Большинство жителей пляжных городов не носят обувь», — писали они.