Странные движения россиянки в бикини на пляже Сочи рассмешили пользователей сети

Российская туристка, отдыхавшая на одном из пляжей Сочи, выполнила странные движения, стоя на берегу моря, и рассмешила пользователей сети. Ролик с ее участием, снятый одним из очевидцев, опубликован в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как девушка в бикини и с косынкой на голове упражняется с палкой — сперва она размахивает ей как мечом, а затем подпрыгивает и разрубает невидимый объект. «Сочинская "Зена — королева воинов" продолжает упражняться с мечом. Кажется, Мертвое море она уже прикончила, теперь взялась за Черное. Крутое хобби!» — подписали публикацию администраторы аккаунта, добавив, что действие происходило на пляже «Чкаловский».

Подписчики паблика бросились шутить над отдыхающей. «Что-то слабовато она с мечом... У Умы Турман пусть поучится, как с мечом управляться, ха-ха», «Страшная сила — эти ихние практики с астральным оружием», «Ха-ха, бздых в моменте», — комментировали они под постом.

