Китай ввел санкции против глав американских компаний за поставки оружия Тайваню

МИД Китая объявил о санкциях против главы Boeing Defense за поставки оружия Тайваню

Китай ввел санкции против глав американских компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense за поставки оружия Тайваню. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

В своем заявлении Мао Нин раскрыла, что «в целях защиты суверенитета и интересов безопасности Китая китайское правительство приняло решение ввести санкции в отношении председателя и генерального исполнительного директора Raytheon Technologies и президента и главного исполнительного директора Boeing Defense».

Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню военной помощи на 4,5 миллиарда долларов. Так, в рамках законопроекта Тайваню выделят 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до двух миллиардов долларов. Тайваню также будет присвоен статус «основного союзника США вне НАТО».

Обострение конфликта в Тайваньском проливе началось на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая. Этот принцип закреплен в том числе в трех американо-китайских коммюнике. Согласно этому принципу, международное сообщество признает КНР и Тайвань единым государством.