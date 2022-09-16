Россиянка не давала лечить шестилетнего сына с опасным для жизни диагнозом

В Санкт-Петербурге женщина довела шестилетнего сына до анорексии и не давала его лечить

В Санкт-Петербурге 30-летняя женщина не давала врачам лечить сына, которого она довела до анорексии. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, россиянка знала о диагнозе и тяжелом состоянии мальчика с октября 2021 года, однако проигнорировала рекомендации медиков о его госпитализации. Из-за этого у ребенка ухудшилось самочувствие и начались осложнения. В июне 2022 года он попал в реанимацию с белково-энергетической недостаточностью и анорексией.

В отношении женщины возбудили дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ об оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, пишет издание. Ранее россиянка уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, однако ее отпустили под обязательство о явке.

Ранее жительницу Камчатского края обвинили в убийстве четырехлетнего сына, которого она заморила голодом. По данным регионального Следственного комитета, погибший ребенок имел врожденное заболевание кишечника и нуждался в специализированном уходе, о чем его мать знала. Злоупотреблявшая алкоголем женщина забывала уделять мальчику внимание, в результате чего он умер от истощения.