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Россиянка до смерти заморила голодом больного четырехлетнего сына

Жительница Камчатки заморила голодом своего больного четырехлетнего сына

Фото: СК РФ по Камчатскому краю

Жительницу Камчатского края обвиняют в убийстве четырехлетнего сына, которого она заморила голодом. Об этом сообщает региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

По информации ведомства, малолетний ребенок 35-летней россиянки имел врожденное заболевание кишечника и нуждался в специализированном уходе, о чем женщина знала. С сентября по декабрь 2021 года мать злоупотребляла алкоголем и забывала уделять внимание питанию сына, которому требовалась строгая диета. В результате ребенок умер от истощения.

Следователи возбудили дела по части 1 статьи 109 («Причинении смерти по неосторожности») и статье 156 («Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего») Уголовного кодекса. Две медицинские экспертизы установили, что причиной смерти мальчика стало ухудшение здоровья на фоне недостаточного питания.

Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая держала полугодовалого сына в антисанитарных условиях в доме без отопления и морила голодом. Ребенка изъяли из семьи и поместили в специализированный дом ребенка.

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Константин Лысяков
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