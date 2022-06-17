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Россиянка держала шестимесячного сына в доме без отопления и морила голодом

Жительница Башкирии содержала в антисанитарных условиях и морила голодом 6-месячного сына

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Жительница башкирского города Учалы держала в антисанитарных условиях в доме без отопления и морила голодом полугодовалого сына. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

По данным ведомства, женщина регулярно пила, воспитанием ребенка не занималась и периодически не кормила его, что привело шестимесячного мальчика к дефициту массы тела первой степени.

Матери предъявлено обвинение по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением»). Ее ограничили в родительских правах и будут судить.

Ребенка из семьи изъяли и поместили в специализированный дом ребенка.

В ноябре 2021 года стало известно, что жительница Челябинска оставляла одних в квартире маленьких дочерей и морила их голодом. Женщина уходила на работу и не оставляла детям еду.

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Евгения Куликова
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